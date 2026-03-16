ДПС с ударна листа в Стара Загора

Пълна листа с 22-ма кандидати за народни представители регистрира днес ДПС в Районната избирателна комисия (РИК) – Стара Загора. На регистрацията присъства и зам.-председателят на ДПС и на ПГ на “ДПС - Ново начало” Халил Летифов, който заяви: “ДПС е партия, която в годините е показала воля и желание за единство между хората, независимо от техния етнос, религия, пол, възраст. Няма да изневерим на себе си. Пожелавам успях на кандидатите ни в област Стара Загора!”

Водач на листата е кметът на Община Павел баня Иса Бесоолу, който след регистрацията заяви: „На тези избори ще поискаме отново доверието на избирателите, като насочваме енергията си към добронамереността и заедността на хората. Имаме много работа, за да направим страната ни по-добро място за живеене на всички – и на живеещите в малките населени места, и на тези, които са в големите градове. Всички заслужават по-добър живот и ние няма да спрем да се стремим към това, както сме го правели до сега. Листата ни показва точно това – хора – експерти в областта, в която се развиват, неподвластни на разделение по какъвто и да било признак; хора на различни възрасти и с различен ценз, но обединени в името на каузата на ДПС, а именно България.“

В листата на ДПС за 27-ми МИР – Стара Загора има: кметове, лекар, инженер, земеделски производители, председател на Общински съвет, студенти в Тракийски университет, общински съветници, строителни предприемачи. Има представители на различните общини, които за пореден път декларират, че ще водят толерантна кампания, основана на диалог с избирателите.

Ето и кандидатите за народни представители от ДПС за област Стара Загора:

1. Иса Емин Бесоолу

2. Николай Тонев Колев

3. Шендоан Ремзи Халит

4. Метин Ялзер Качан

5. Тунджай Рамадан Йoзтюрк

6. Милена Иванова Паунова

7. Юзеир Али Кенан

8. Мехмед Неджми Зейнел

9. Венелина Стефанова Маджарова-Саид

10. Иван Енев Костадинов

11. Васил Тодоров Василев

12. Румен Тодоров Желев

13. Есмерай Руфкиева Байрамова

14. Айгюн Радванов Хаджиисмаилов

15. Силвия Иванова Иванова

16. Шакир Ибрям Картал

17. Асан Халил Асан

18. Емилиян Цонев Тотев

19. Селиме Кяшиф Шериф

20. Вахдет Асанов Мехмедов

21. Анастас Йосков Черкезов

22. Валентин Валентинов Георгиев

