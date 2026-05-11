Община Казанлък е партньор в проект за опазване и устойчиво управление на културното наследство

От 11 до 15 май 2026 г. в Археокомплекс „Долината на тракийските царе” се провежда международно обучение на тема „Изготвяне на планове за управление за опазване на недвижимо културно наследство“, включено в списъка на световното наследство и индикативната листа към ЮНЕСКО.



Проектът е финансиран от Национален фонд култура” по програма “Културно наследство 2025” и се осъществява от Фондация „Балканско наследство“, в партньорство с Община Казанлък, Исторически музей „Искра“ и партньори от културния сектор.



На днешното официално откриване присъстващите бяха приветствани от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова.



Обучението събира експерти, музейни специалисти, археолози и представители на институции, ангажирани с опазването и устойчивото управление на културното наследство. Основен акцент в програмата е подготовката на план за управление за разширяване на номинацията на тракийската гробница в Казанлък и обектите от Долината на тракийските царе.



Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова и местната власт подкрепят инициативата като част от дългосрочната политика на общината за съхраняване, популяризиране и международно утвърждаване на културно-историческото наследство на региона.

В рамките на обучението участниците посещават емблематични обекти от Казанлъшката долина, сред които тракийските могили Хелвеция, Грифоните, Оструша, Шушманец, Голямата Косматка и други паметници с национално и световно значение.



Програмата включва лекции, работни сесии, практически занятия и дискусии, свързани с управлението на обекти на световното наследство, подготовката на документация, създаването на съдържание и добри практики в сферата на културното наследство.



Чрез домакинството на подобни международни форуми Община Казанлък затвърждава своята позиция като водещ център за културен туризъм, археология и опазване на тракийското наследство в България.





