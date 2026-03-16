Награждават невидимите супергерои на Бургас утре в Международния конгресен център

На тържествена церемония по повод Световния ден на социалната работа на 17 март от 14.00 часа в зала „Форос“ на Международния конгресен център Община Бургас ще награди невидимите супергерои на града. Събитието е посветено на хората, които ежедневно полагат грижи и подкрепят най-уязвимите в обществото. Наградите за тяхната всеотдайна работа ще връчи лично кметът на Община Бургас Димитър Николов.

Социалната работа е призвание, което рядко получава аплодисменти. Тя не търси прожекторите. Тя се случва тихо – в домовете на хората, в разговорите, които връщат надежда, и в подкрепата, която променя съдби. Именно затова на този ден ще бъде отдадено заслужено признание на невидимите „супер сили“ на нашия град – хората, които със своята отдаденост превръщат Бургас в град на грижата и съпричастността.

По време на церемонията ще бъдат отличени личности и екипи от социалната сфера, които със своята отдаденост и професионализъм са се превърнали във вдъхновяващ пример за общността. Награди ще бъдат връчени в 14 категории, сред които „Дом на подкрепа“, „Закрила и развитие“, „Свързаност“, „Лидерство – светлина за другите“, „Щитът в бурята“, „Искра на надеждата“, „Закрилникът“, „Гласът, който променя“, „Тихата сила“, „Сърце без граници“, „Екипност – единен ритъм и синергия“ и други.

Инициативата цели да отдаде заслужено признание на социалните работници и специалистите, които често остават извън общественото внимание, но ежедневно допринасят за по-добър живот на много хора.

