Панагюрище посрещна първия детски турнир по стрийтбол

Игрищата в междублоковото пространство на улица „Петко Мачев“ в Панагюрище оживяха от енергията и състезателния дух на млади баскетболни таланти. На 19 юли се проведе първият детски турнир по стрийтбол, организиран от баскетболна секция „Асарел“, с подкрепата на „Асарел-Медет“, Община Панагюрище и баскетболна академия „Дарби“.



В надпреварата участваха общо 9 отбора, разделени в две възрастови групи. В групата до 14 години се включиха 5 отбора, като панагюрският тим се класира на трето място в крайното подреждане. Отлично се представи Георги Даскалов от Панагюрище, който спечели приза за най-добър реализатор в тази възрастова категория. При по-големите – до 18 години, участие взеха 4 отбора, включително един от Панагюрище, които показаха завидни умения и спортсменски дух.



„Щастливи сме, че успяхме да съберем толкова ентусиазирани деца и младежи на едно място, обединени от любовта към баскетбола. Целта ни е този турнир да се превърне в традиционно спортно събитие за града, което да насърчава активния начин на живот и да дава сцена за изява на младите таланти“, сподели един от организаторите на събитието Петко Димитров, който работи като електромонтьор в отдел „Ремонт Рудник и ЦРБ“ на „Асарел-Медет“АД.



Турнирът премина с много емоции, феърплей и аплодисменти от страна на публиката, като всички участници получиха заслужено признание за своята игра.

