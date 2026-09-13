Панагюрище посрещна първия детски турнир по стрийтбол
В надпреварата участваха общо 9 отбора
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В надпреварата участваха общо 9 отбора
С турнир по стрийтбол Враца отбеляза Международния олимпийски ден. Девет отбора от баскетболен клуб "Ботев'2012" участваха в турнира, който премина пр...
Пловдив. Турнирът по стрийтбол да се превърне в традиционен, можем да го провеждаме всяка година, на 6 септември – Деня на Съединението и на Пловдив,...
Варна. Един от най-големите стрийтбол турнири през последните години в България ще се проведе на 17 и 18 август във Варна. Наградният фонд ще бъде в р...