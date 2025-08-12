Обявиха глобата за авиокомпанията, свалила от самолет дете с инвалидна количка

До 2000 лв. може да бъде глобена авиокомпанията, свалила от самолет дете с инвалидна количка.

Тя може да бъде санкционирана в случай че е нарушено антидискриминационното законодателство. Това обясни в ефира на „Здравей, България” Елка Божкова, председател на Комисията по защита от дискриминация.

Виж още: Заради скандала с Ryanair! Детето в инвалидна количка - в болница

„Глобата за физическо лице е от 250 до 2000 лв., а за юридическо лице от 200 до 2000. Тук трябва да обърнем внимание на моралната оценка, която дадена компания може да понесе. Със сигурност ще се отрази на репутацията ѝ”, допълни тя.

Припомняме, че семейството беше свалено от самолет в петък заради батерията на инвалидната количка на едното от децата им. От авиокомпанията, извършила полета съобщиха, че „по съображения за безопасност геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани".

„Тъй като наземните служители на летище София не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета“, твърдят от компанията. В позицията ѝ се казва още, че „когато пътниците били уведомени, че наземните служители не могат да натоварят количката, те станали агресивни в самолета”.

Случаят придоби широк обществен отзвук. Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов сезира Комисията за защита от дискриминация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com