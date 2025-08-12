От утре! Столични квартали остават без вода

"Софийска вода“ алармира за спирането на водата в столични квартали.

На 13 август 2025 г. (сряда) „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоподаването в част от квартал „Симеоново“ заради подмяна на редуктор за налягане на ул. „Симеоновско шосе“ и ул. „Никола Пиколо“.

Без вода от 09:30 до 21:30 ч. ще бъдат клиентите в района, ограничен между:

Ул. „Проф. Боян Ничев“, ул. „Горска ела“, ул. „Симеоновско шосе“, ул. „Околовръстен път“, ул. 82, ул. „Шумако“, ул. „Ягода“.

При ремонт, продължил над 12 часа, ще бъде осигурена водоноска на адрес: ул. „Симеоновско шосе“ на кръстовището с ул. „Босилек“.

От дружеството уверяват, че дейностите ще подобрят управлението на водопроводната мрежа и ще ограничат зоните с бъдещи възможни нарушения във водоснабдяването.

Повече информация може да се получи на тел. 0800 121 21 или чрез Виртуалния информационен център на www.sofiyskavoda.bg, където клиентите могат да се абонират за известия по имейл или безплатен SMS за планирани спирания.

„Софийска вода“ АД се извинява за причинените временни неудобства.

