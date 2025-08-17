“Райън ер” отвори работа на министър Караджов

* Свалиха от борда дете с увреждания, батерията на инвалидната му количка не била проверена

Два инцидента през последната седмица превърнаха в кошмар пътуване със самолет и стъжниха живота не само на пасажери и екипажи, но и на наземни оператори и служби.

Оказа се, че и двата проблемни полета, които отвориха работа на министъра на транспорта Гроздан Краджов, са на нискотарифната авиокомпания "Райън ер".

В късните часове на понеделник в небето над Европа полетът София-Лондон се превърна в операция по сигурността.

Всичко започва със сигнал, подаден на спешния телефон 112 от български гражданин, който заявява, че на борда на самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище "Станстед" със 174 души, има палестинец, който възнамерява да извърши "лоши неща".

"Уведомени са незабавно Координационният център на летище "Васил Левски" - София и Ръководството на въздушното движение (РВД). Към този момент самолетът вече е бил във въздушното пространство на Сърбия, над района на Нови Сад. Информиран е началникът на смяна в РВД - Сърбия", пише в отговор на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, след запитване на БТА по повод информацията за случай с ескортиран от изтребители самолет над въздушното пространство над Германия.

"Кризисният щаб незабавно е уведомил авиокомпанията и летище "Станстед" - Лондон, както и партньорските служби. Командирът на полета и авиокомпанията са взели решение да не извършват извънредно кацане, а да продължат полета до Лондон. По решение на Кризисния щаб на летище "Васил Левски" - София са въведени допълнителни мерки за сигурност", уточнява Караджов.

Самолетът обаче не е приет във въздушното пространство на Чехия и е пренасочен по коридор над Германия. Там се вдигат изтребители на германските Военновъздушни сили и ескортират машината до Великобритания.

"Отказът на Чехия да допусне самолета през въздушното си пространство не е често срещана практика, макар всяка държава да има специфични процедури при извънредни ситуации", каза пред NOVA NEWS авиоекспертът Тодор Иванджиков. Според него, макар българските власти да са изпълнили задълженията си, ситуацията е можело да бъде избегната.

Авиокомпаниите също имат протокол за действие в подобни ситуации. В този случай вероятно командирът на полета е решил, че може да бъде продължен. За щастие службите са се задействали бързо, открили са кой е човекът и са констатирали проблема", каза още той. Иванджиков обясни, че в подобни ситуации най-често се извършва на място проверка на пътниците на полета, както и списъка с тях и след това бордният екипаж може да предприеме съответните действия. "В конкретния случай проблемът е достигнал и до силовите звена, като решението да се изпрати ескорт е дошло от там. Така се гарантира, че самолетът няма да се отклони от маршрута си", посочи още експертът като уточни, че подобни действия гарантират и сигурността на пътниците.

След като самолетът каца на летището "Станстед" е установено, че на борда на самолета няма пакистански или палестински граждани.

“Атентатът” се оказа битова история

Мъжът, подал сигнала на спешния телефон и създал хаос в небето, е 36-годишният Александър Александров от Първомайско. Веднага след сигнала органите на реда установили подателя на обаждането и започнали издирването му, като цяла нощ претърсвали различни адреси, съобщи trafficnews. Александър е арестуван и по случая е образувано досъдебно производство.

Пред униформените той признал, че наскоро се е развел и е бесен на бившата си съпруга, която искала да изведе двете им дъщери зад граница.

Това разгневило Александър и го подтикнало да се обади на 112.

Александър е от село в Първомайско. Със съпругата му водят дела за попечителство. Мъжът е осъден да плаща издръжка. 36-годишният от години работи в пицария в Нидерландия, научи още trafficnews.

Случаят е поет от Районна прокуратура - Пловдив, от където съобщиха, че се разследва престъпление по чл. 326, ал. 1 от Наказателния кодекс за подаване на неверен сигнал, който всява паника, страх или тревога.

Според говорителя на Районната прокуратура Пламен Пантов мъжът не е дал смислени обяснения на разследващите, които са се усъмнили, че има проблем с психичното му здраве и той е бил преведен в Центъра за психично здраве в Пловдив. Назначена му е психиатрична експертиза , която да установи дали може да носи наказателна отговорност. На брифинг, даден в четвъртък, не беше потвърдено дали той е семеен и дали семейството му е било на борда на самолета. Работата по случая продължава.

Мъжът съобщил, че разполага с информация за предстоящи атентати. Сигналът е предаден на Областната дирекция на МВР в Пловдив. Извършени са множество следствени действия. Психиатричната експертиза ще отговори може ли мъжът да носи наказателна отговорност. Той е безработен, не е криминално проявен, каза още Пантов. Към момента не е дадено смислено обяснение от него. Ако е здрав, за извършеното престъпление се предвижда лишаване на свобода до две години.

Нарушен ли е законът за защита от дискриманация?

Няколко дни по-рано друг случай с "Райън ер" възмути обществеността у нас и накара институциите да се задействат.

Транспортният министър обяви война на авиокомпанията заради свалено от борда семейство на дете с увреждане. Гроздан Караджов сезира Комисията за защита от дискриминация за случая, след като на 8 август по време на полет на Ryanair от София до Милано 9-годишно трудноподвижно дете и родителите му са били свалени заради батерията на инвалидната количка.

В позиция Ryanair твърди, че количката е била с гелова батерия, която трябва да бъде изолирана за безопасен превоз и че наземният персонал на летището не успял да установи дали това е направено. Според авиокомпанията, след като били уведомени, пътниците станали агресивни и били свалени от полицията.

Караджов определи като неприемлив опитът на Ryanair да прехвърли вината върху наземния оператор и постави шест ключови въпроса към авиокомпанията, сред които защо при предишни полети със същата количка не е имало проблем, дали има официална процедура за превоз на инвалидни колички, защо помощното средство е било прието на летището, но не е качено на борда, и как се определят критериите за "агресивен пътник".

Министърът напомни, че според европейски регламент свалянето на пътници с увреждания е крайна мярка, допустима само след изчерпване на всички разумни алтернативи. Затова е разпоредена незабавна проверка от ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация", а резултатите ще бъдат обявени в края на следващата седмица.

От Комисията за защита от дискриминация заявиха, че ще извършат проверка по случая със сваленото от самолет дете в инвалидна количка, след като КЗД се е самосезирала по доклад на председателя Елка Божова. Тя предлага да бъде образувано производство пред КЗД, за да се установи дали са налице предпоставки за установяване на пряка дискриминация (под форма на тормоз) и налице ли е неправомерен отказ от услуга по смисъла на закона от страна на пилота по отношение на лице с увреждане, след което да наложат предвидените наказания.

"Считам, че действията на превозвача и персонално на пилота, отказал да допусне до въздухоплавателното средство дете с увреждане, като не са взети предвид спецификите на инвалидната количка, с която се придвижва, са в пряко нарушение на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация във връзка с предоставяне на транспортна услуга по признак "увреждане", посочва в доклада си Божова. Председателят на КЗД отбелязва, че според изискванията на Регламент (ЕО) 1107/2006 свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи. По думите Божова е засегнато и правото от Конвенцията за правата на хората с увреждания /КПХУ/, която определя на хората с увреждания да имат "достъп" до различни услуги, като същата е ратифицирана, както от България, така и от Европейския съюз с всички, произтичащи от това правни последици.



