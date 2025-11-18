Бащата на Сияна избухна: Няма да се откажа

След катастрофата край Луковит,в която загина 12-годишна Сияна, месеци по-късно казусът още не е решен.

Доста препятствия има по пътя ми. Но няма да се откажа. Има доста хора, които ме подкрепят. Затова подготвихме петиция за оставката на Галина Захарова.

Това в ефира на БНТ каза Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа край Луковит 12-годишна Сияна.

По думите му председателят на ВКС трябва да поеме отговорност за всички спорни съдебни решения.

"Огромният проблем е, че корупцията в съда трудно се доказва. Съдиите се крият във вътрешното си убеждение. На г-жа Захарова има обаче много различни вътрешни убеждения.

Давам пример: Присъда за 6 години за 2 живота за Ани и Явор например.

Цялата обществена реакция тогава беше насочена към прокуратурата. Но тя настоява за по-тежко наказание, а то се определя от съда. Прокуратурата си е свършила работата.

Административният ръководител трябва да поеме отговорност. Има много недостатъци и липса на дисциплина в съда. Ако има подобна гавра от прокуратурата - няма да се поколебая да поискам оставката и на главния прокурор", подчерта Попов.

Разделение на инцидент и пътно убийство

Той е категоричен, че няма да се впуска в политиката.

"Моята мисия е за намаляване на жертвите по пътищата. не може през мен да говори всеки да постигне нещо. Политическа страна няма да взема. Всички политици са виновни за правосъдието, пътната инфраструктура и т.н.

Настояваме за реформа в правораздаването. Мотаенето на дела по 7-8 години е огромен проблем. Няма война между институциите, а война срещу гражданите.

Да си оправят нещата в Наказателния кодекс. Не може невинни хора да влизат в затвора. По непредпазливост например може да лежите за 15 години в затвора. Трябва да се разграничат инцидент и пътно убийство. Но когато примерно спукате гума, някой се хвърли пред вас - не може да го сравнявате с пиян, дрогиран шофьор или някой който кара с бясна скорост.

Нехайството на политиците ще избие в един момент, а аз няма да спирам тълпата, която ще тръгне към парламента", предупреди бащата на Сияна.

Той говори и за предстощото заседание по делото на убития в София Филип

"Делото на Филип се води от същата съдийка, която оправда полицаите - ескортирали дрогирания шофьор, убил френски гражданин - Снежина Колева.

Имаме дрогиран и пиян шофьор, убил дете на пешеходна пътека на метри от МВР. Слиза и си оглежда калника как му е. И ние трябва да доказваме, че този човек е виновен. 20 заседания са това - представете си какво им е на родителите", каза Попов.

