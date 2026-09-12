Всичко за Казус

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Нищят казуса с парк "Бедечка"

Нищят казуса с парк "Бедечка"

Независими експерти ще оценяват колко ще струва на Старозагорската община и данъкоплатците отчуждаването на реституираните преди 10-ина години частни...

12 април | 18:20
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Казус "Стойчо" помита "Литекс"

Казус "Стойчо" помита "Литекс"

Кашата около скандалното напускане на "Литекс" в края на първото полувреме на мача с "Левски" може да стане още по-голяма, научи "Стандарт". Причината...

16 декември | 6:50
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Социолози по казуса "Пеевски"

Социолози по казуса "Пеевски"

Какъв политически рикошет предизвика решението на Конституционния съд да върне Делян Пеевски като депутат? Кой какво спечели и какво загуби от станови...

09 октомври | 5:00
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