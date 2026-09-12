ВКС решава казуса със Сарафов. Ключово тълкуване за правомощията му
Очаква се решение със задължителен ефект, което ще внесе яснота в съдебната практика
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Очаква се решение със задължителен ефект, което ще внесе яснота в съдебната практика
Опропастили му бъдещето
Административният ръководител трябва да поеме отговорност, каза още той
Това реши състав на Окръжния съд в Кърджали
Казусът е между работодател и служещи
Дебат в медиите води до негативи както за пациентите, така и за лечебното заведение, а и за здравната система, казва Аркади Шарков
Конституционният съд допусна за разглеждане казуса, дошъл след внасяне на въпроси до съда от главния прокурор Иван Гешев
Странните решения на съдиите разбуниха атлетическата общност
Юристка, съкратена от работа протестира срещу съдебно решение с ябълки. Жената пристигна пред съдебната палата и изписа с ябълките имената на три съди...
Независими експерти ще оценяват колко ще струва на Старозагорската община и данъкоплатците отчуждаването на реституираните преди 10-ина години частни...
Има решение по казуса "Литекс", но за сега то ще остане в тайна за общественото пространство. Това стана ясно на второто събрание на Специалната комис...
Кашата около скандалното напускане на "Литекс" в края на първото полувреме на мача с "Левски" може да стане още по-голяма, научи "Стандарт". Причината...
Депутатът от „Атака" Магдалена Ташева представи първо пред bTV 34-секунден запис, в който се вижда, че между актьорите Анатоли Лазаров и Евгени Будино...
София. "Определянето на кратък срок за приключване на новата проверка до 15 февруари 2015 г. доказва волята на настоящото правителство да разреши казу...
Рим. Все още няма решение по казуса със затворената българска църква "Св. св. Викентий и Анастасий" в Рим. Съдейки по становище, изготвено от служите...
Кърджали. „На 25 март в МОСВ ще има дискусия на Обществения съвет към ведомството във връзка с проблема Карадере. Ще бъде дадена трибуна на всички по...
Какъв политически рикошет предизвика решението на Конституционния съд да върне Делян Пеевски като депутат? Кой какво спечели и какво загуби от станови...
Вкарват екоминистерството в предизборната кампания, казва кметът на курорта Георги Икономов