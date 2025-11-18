Бизнес

Заради рекета с платеното паркиране: една цена вече полетя  

Продадоха гараж от 24 квадрата за 70 000 евро

Заради рекета с платеното паркиране: една цена вече полетя  
18 ное 25 | 21:57
28254
Стандарт

След като стана ясно, че зоните за платено паркиране се увеличават с 55 хил. места, а абонаментите се вдигат повече от двойно, цените на гаражите в София вече полетяха нагоре.

Това съобщиха брокери, които са категорични, че това е само началото.

Търсенето се увеличава с всеки ден. Гараж в кв. “Гео Милев” за един автомобил днес е продаден за 70 хил. евро. Той е 24 кв.м.

Все повече гаражите се купуват с идеята да се използват, а не за инвестиционна цел.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт

Още по тема имоти
Още от Бизнес
Коментирай
2 Коментара
Гош
преди 2 дни

Това не е новина гаражите полетяха преди години сега са на върха на ценовата вълна.

Откажи
Тодор
преди 1 ден

Зоната е екстра а не даденост.благодаря

Откажи