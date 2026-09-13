Ерол Мюмюн смаза Терзиев. Показа му как се управлява
Едва ли ще имате възможност да се снимате под герба, Пеевски е много взискателен, не покривате критериите му, каза кметът на Кърджали на софийския си...
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Едва ли ще имате възможност да се снимате под герба, Пеевски е много взискателен, не покривате критериите му, каза кметът на Кърджали на софийския си...
Недоволството на софиянци срещу двойното увеличение на платеното паркиране расте
Хората искат обяснение срещу разширението на зоните
Продадоха гараж от 24 квадрата за 70 000 евро
Режимът на паркиране в „Синята зона" на Благоевград функционира стандартно от днес. Общината вече уведоми собствениците и водачите на автомобили, че п...
Въвежда се организация на движение за временно закриване на места за почасово платено паркиране. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО)....
София. Протест срещу платеното паркиране в столицата организират граждани днес. Подобно на антиправителствените протести, чийто пламък тръгна от Фейсб...