Бунтът расте! Жива верига срещу златния паркинг

Бунтът на софиянци срещу златното паркиране расте. Протестиращи жители на кварталите "Хаджи Димитър" и "Сухата река" блокираха с жива верига кръстовището на моста "Чавдар", з да портестират срещу двойното увеличение на синята и зелената зони в столицата, предаде БГНЕС.

Хората не са съгласни с двойното увеличение на таксите, както и настояват за преразглеждане на разширението на платените зони за паркиране.

Гражданите настояха за среща с кмета на район "Подуене", за да потърсят обяснение за разширената платена зона, която обхваща района.

„Никой не ни е питал дали искаме зелена зона тук. Районът е превърнат в платена зона без обществено обсъждане, при липса на нова инфраструктура, нормални улици и улично осветление", каза Елена Рангелова, която живее в "Подуене".

Рангелова допълни, че въвеждането на зелена зона я "поставя в абсурдна ситуация – да плаща за паркиране на няколко различни улици, включително когато взима детето си от детска градина".

„В района има неусвоени средства от 2023 година – пари за улици и детски площадки, а сега се събират нови, които по думите на „Спаси София“ ще отиват за заплати на служители. Това е нелогично и не разбираме защо трябва да плащаме“, допълни жената.

Протестиращите се заканиха да продължат да блокират моста докато решението за „Подуяне“ не бъде преразгледано.

Ще протестираме всеки ден и ще ставаме все повече, закани се друга протестираща.

