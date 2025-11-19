МВнР предупреди! Не пътувайте до тази страна

Да не се предприемат пътувания до Бангладеш поради размирици в столицата Дака, предупредиха от Министерството на външните работи на сайта си.

По повод решението на съдебните институции в Бангладеш, с което се постановява смъртна присъда за бившия министър-председател на страната Шейх Хасина, в столицата Дака са възникнали размирици, отбелязват от МВнР.

Шейх Хасина беше осъдена вчера на смърт за престъпления, извършени по време на репресиите срещу студентските бунтове миналата година, когато правителството ѝ бе свалено от власт, предаде ДПА.

Това е първата смъртна присъда за бивш лидер на правителство в Бангладеш – държава с бурна политическа история, белязана от убийствата на двама президенти, включително и на бащата на Хасина – Шейх Муджибур Рахман, през 1975 г.

При необходимост българските граждани, пребиваващи в Дака, могат да се обръщат към Посолството на България в Делхи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com