Край на евтините дрехи от Турция. Всичко се променя
Южната ни съседка влиза в нова индустриална ера
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Южната ни съседка влиза в нова индустриална ера
Трусът е плитък и усетен силно, жителите на Дака напускат домовете си в столицата
Каква е причината?
Стотици протестиращи се събраха вчера в столицата
В Бангладеш хиляди протестиращи нахлуха в двореца на премиера Шейх Хасина. Това предаде АФП.Потвърдено е, че тя е избягала с хеликоптер след масовите...
Руският антишпионски смартфон "R-FON", „убиец на iPhone” е копиран от друг модел
Проверката на камиона е извършена по предварителен сигнал
Всичките са от Бангладеш, има и 8 непълнолетни
28-годишният Абул Баяндар е засегнат от рядко срещано генетично заболяване
Експлозия в химически завод в бангладешката столица Дака. Най-малко 15 души са загинали след като котел се е взривил, съобщава ТАСС. Има и ранени- на...
Сапунен сериал предизвика масов бой в Бангладеш. Над 100 души са ранени, предават световните медии. Хиляди се събрали в град Дол, да гледат новия еп...
Близо 1 000 полицаи са охранявали поклонението по време на взривовете в Бангладеш Предполагаеми ислямисти проведоха нова смъртоносна атака в Бангладе...
Нападателите, които убиха 28 души в ресторант в Дака, са граждани на Бангладеш, но не са последователи на "Ислямска държава". Те са образовани и от за...
Заложническа драма в столицата на Бангладеш - Дака, завърши с 28 убити, съобщиха световните агенции. 12 часа след началото й местните командоси ликвид...
20 чуждестранни граждани са сред жертвите Общо 26 души са загинали при нападението на ресторанта „Холи Артизан Бейкъри"( Holey Artisan Bakery) в стол...
Ислямска държава пое отговорност за заложническата драма в Дака, Бангладеш. Това става ясно от съобщение на информационната агенция Амак. Организацият...
Университетски преподавател от Бангладеш е бил убит с мачете от неизвестни лица, съобщи Би Би Си. 58-годишният професор по английски Резаул Карим Сиди...
Потресаваща картина представя фотографът Клаудио Монтесано Касияс, който прави репортаж в снимки за условията на труд и детската експлоатация в Дака,...
Двама опозиционни политици в Бангладеш бяха екзекутирани снощи за престъпления, извършени по време на войната за независимост от Пакистан през 1971 г....
Блогърът Вашику Рахман е нападнат и наръган с нож смъртоносно в столицата на Бангладеш Дака, заради религиозни възгледи, съобщава Independent. Той е...