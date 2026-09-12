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Eксплозия в завод в Бангладеш

Eксплозия в завод в Бангладеш

Експлозия в химически завод в бангладешката столица Дака. Най-малко 15 души са загинали след като котел се е взривил, съобщава ТАСС. Има и ранени- на...

10 септември | 8:55
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