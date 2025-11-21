Мощно земетресение разтърси две от най-многолюдните държави

Силно земетресение с магнитуд 5,7 разтърси Бангладеш и предизвика паника сред жителите на столицата Дака, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Германския изследователски център по геонауки. По първоначални данни епицентърът е бил на дълбочина около 10 километра – фактор, който е допринесъл за по-силното усещане на труса на повърхността.

Трусът е усетен и в няколко източни щати на съседна Индия. Засега властите не съобщават за сериозни щети или жертви, но местни медии съобщават за рухнали временни постройки и множество изплашени хора, излезли на улицата.

По информация на Геоложкия институт на САЩ земетресението е било концентрирано в района на град Нарсингди, на около 40 километра източно от Дака. Свидетели описват минути на истински страх. „Никога не съм преживявал такъв трус през живота си. Бяхме в офиса, когато мебелите започнаха да се клатят. Втурнахме се към стълбите, за да излезем по-бързо навън, и видяхме, че там вече се тълпят хора“, разказва пред Ройтерс Садман Сахиб, служител в частна компания.

Кадри, разпространени от местни издания, показват семейства, които носят деца на ръце и помагат на възрастни да напуснат жилищните блокове, докато сградите продължават да потреперват от вторичните трусове. Властите призоваха гражданите да останат спокойни и да следват официалните инструкции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com