Потоп и градушка в наши големи градове ОБНОВЕНА

Мощни валежи създадоха проблеми на морската ни столица.

Обилен дъжд валя следобяд във Варна.

Количествата не бяха особено големи, но пък на места се образуваха локални наводнения.

Гражданка показа положението на една от пресечките на бул. Мария Луиза.

Междувременно от Meteo Balkans сигнализираха за градушка в района на Стара Загора.

Все още не се знае има ли и какво щети от природното бедствие.

