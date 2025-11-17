Спорт

Левски отчете рекорд

Изминалият уикенд беше най-силният в историята на кампанията

17 ное 25 | 18:48
Фатме Мустафова

ПФК Левски отчето рекордни продажби на артикули на клуба през изминалия уикенд като част от кампанията „Син петък“.

„Отново доказахте, че сте номер 1. Изминалият уикенд беше най-силният в историята на кампанията „Син петък“. Благодарим ви за рекордния брой продажби!

Ако все още не сте се възползвали от намаленията, можете да го направите до 28 ноември. Отстъпките са до 72% на избрани артикули, както и 20% на трите официални екипа.

Поради огромния интерес част от размерите на някои артикули са временно изчерпани, но ви уверяваме, че правим всичко възможно да заредим допълнителни количества.

Напомняме, че е възможно да има забавяния при доставката на артикулите, но работим усилено всички пратки да бъдат обработени в най-кратки срокове", се казва в съобщението на клуба от "Герена".

Фатме Мустафова

