Официално! Кога почиваме заради еврото

Министерският съвет прие решение, с което 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. еднократно са обявени за неработни дни.

Това се налага във връзка с необходимостта от технологични промени, които трябва да бъдат направени в рамките на финансовия и нефинансовия сектор, свързани с въвеждане на еврото.

Това обяви пред журналисти финансовият министър Теменужка Петкова след днешното заседание на Министерския съвет.

