БАБХ подготвя предложение за отлагане на влизането в сила на Тарифата за таксите

Предложението предвижда новата дата на прилагане да бъде от 1 юли 2026 г.

19 ное 25 | 21:07
Агенция Стандарт

По искане на браншовите организации, Българската агенция по безопасност на храните подготвя предложение до Министерския съвет за отлагане на датата на влизане в сила на Тарифата за таксите, събирани от БАБХ.

Предложението предвижда новата дата на прилагане да бъде от 1 юли 2026 г.

Предприетите действия са в отговор на отправените от сектора аргументи за необходимост от по-дълъг подготовителен период, който да позволи на операторите в хранително-вкусовата промишленост да се адаптират към предстоящите промени.

Автор Агенция Стандарт
