Боби Михайлов върти гюбеци на голям юбилей

На френски шик заложи Мария Петрова за 50-годишнината си. Трикратната световна шампионка спретна ВИП партита на годината за своя юбилей.

Купонът бе в събота и се състоя във Военния клуб в центъра на столицата, научи "България Днес". Специално за събитието той бе префасониран в изискано кабаре. Още с влизането гостите се потапяха във френската атмосфера. За доброто им настроение имаше и балет, който показа традиционни танци.

Топмоментът на вечерта бе разрязването на тортата от страна на рожденичката. Плътно до нея бе съпругът й Борислав Михайлов. Легендарният вратар отново демонстрира танцовите си умения.

Сред гостите на Мария Петрова личаха имената на куп известни личности. Почти всички от гимнастическото семейство уважиха юбилярката. Президентът на федерацията Илиана Раева бе със съпруга си Наско Сираков. Кумовете на Мария и Боби Михайлов - Емил и Мариана Костадинови, също не пропуснаха празника. Сред гостите бяха и Ветко и Маринела Арабаджиеви, които са дългогодишни приятели на спортната двойка.

Петрова навърши 50 години миналата седмица. На самия си рожден ден събра на празничен обяд няколко от колежките си от федерацията по художествена гимнастика, но големият купон бе в събота.

