Проф. Рачев обяви къде да не ходите. Прогнозата за седмицата

Очаква се днес и утре да има валежи. По морето също може да вали. Това заяви пред БТВ климатологът проф. Георги Рачев.

Времето остава топло и динамично – вятър и валежи. Циклонът, който носи студен въздух, ще премине близо до България."

Студът, който идва само ще достигне до България, но ние си оставаме в топлия сектор и пак ще е топло. 14 градуса беше тази сутрин в 5 часа в София. За тази част на годината е топло. Днес и утре ще има понижения на температурите, ще има валежи, но още в четвъртък и петък отново имаме повишение на температурите, а в събота и неделя пак ще има валежи, коментира той.

В следващите дни няма какво да правите в планините, защото ще е облачно и ще духа силно. Евентуално в събота ще стане доста по-хладно и ще почне ужасно мразовито време с минус 18 градуса, но на връх Тодорка.

Вятърът, който вее е южен и до неделя остава много топло. А край морето може да прегърми, които хич не е типично за това време на годината.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com