Българите искат по-здравословен живот, но навиците изостават
Ново проучване разкрива разминаване между стремежите, активността и реалните ежедневни навици
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Ново проучване разкрива разминаване между стремежите, активността и реалните ежедневни навици
Ново проучване от Медицинския факултет на Харвард, публикувано в Nature Medicine, изследва влиянието на ходенето не върху цялостното здраве
Вятърът, който вее е южен и до неделя остава много топло
Ходенето по наклон помага за изграждане на ексцентрична мускулна сила
Добрата новина е, че София също попада сред градовете, в които ходенето пеша е станало 30 %
При проведено изследване
Какво показват анализите
Колкото повече крачки правите, толкова повече са ползите
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