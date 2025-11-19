Уиткоф с неприятна новина за Зеленски

Специалният представител на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, отмени среща с украинския президент Володимир Зеленски в Турция.

Това съобщи Axios, позовавайки се на официални лица от Съединените щати.

"Уиткоф трябваше да се срещне със Зеленски в сряда в Турция, но отложи пътуването си", твърди изданието.

Зеленски вече пристигна в Анкара за разговори с Уиткоф, а също така с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Украинският лидер е придружаван от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, който преди това е бил на работно посещение в Съединените щати.

Зеленски вече заяви, че на 19 ноември планира да проведе серия срещи в Турция, за да се подготви за възобновяване на преговорите с Русия за разрешаване на украинския конфликт.

Според агенцията причините за промянатао на плата на Уиткоф е, че Русия и САЩ тайно работят по нов план за прекратяване на конфликта в Украйна.

Той се състои от 28 точки, които са разделени в четири основни категории: мир в Украйна, гаранции за сигурност, сигурност в Европа и бъдещи отношения на САЩ с Русия и Украйна. Както отбелязва Axios, не е ясно как в този документ са отразени териториалните въпроси.

Американски служител е казал на изданието, че разработването на плана се ръководи от специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, който е обсъдил концепцията със специалния представител на руския президент по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев. В интервю за Axios последният изрази оптимизъм относно шансовете за успех на този план, подчертавайки, че "чувстваме, че позицията на Русия наистина е чута".

Американски служител потвърди, че САЩ информират представителите на Европа и Украйна за новия план. Украински служител съобщи, че Уиткоф е обсъдил този въпрос с секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) Рустем Умеров в началото на тази седмица. "Знаем, че американците работят по нещо", каза той.

Кремъл обаче опроверга информацията.

От срещата в Анкъридж насам в преговорите между Москва и Вашингтон не е имало нововъведения, каза прессекретарят Дмитрий Песков.

