Психолог ритал и влачил дете с увреждания, наказали го със „забележка“
Омбудсманът Велислава Делчева настоява за спешна прокурорска проверка след установеното при инспекция насилие в държавен център в Кюстендил
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Омбудсманът Велислава Делчева настоява за спешна прокурорска проверка след установеното при инспекция насилие в държавен център в Кюстендил
Проверяват психичноболен ли е мъжът,заради когото Чехия отказа да пусне наш самолет, а Берлин вдигна изтребителите
Да отпаднат таксите, които родителите на деца с увреждания трябва да платят за получаване на попечителство върху тях. Това предлагат от БСП като закон...