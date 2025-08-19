Нова трагедия! Известен съдия се удави

Нямат край трагедиите по морето

Бившият председател на Окръжния съд в Перник Виктор Георгиев се удави този следобед на Попския плаж в Царево, съобщава Флагман.БГ, позовавайки се на двама независими един от друг източници.

Магистратът, който оглавяваше съда в Перник през 2018 година, а доскоро бе и негов зам.-председател е пренебрегнал всички сигнализации и влязъл на своя глава в бурното море. Моментално е бил завлечен от вълните.

Туристи все пак са се опитали да му помогнат, но безуспешно. Попският плаж е неохраняем и стана известен със снимането на риалити формата "Игри на волята" 2023. Какво е накарало магистрата да се втурне в морето остава загадка.

Тялото му бе изхвърлено на брега около 18:00 часа днес. То е само по шорти и с голям кръст на врата, вероятно от бяло злато или сребро.

Виктор Георгиев е роден през 1966 година.

59-годишният мъж от няколко дни бил в Царево. Преди 10-ина години името му се замеси в много грозен скандал с момиче, която го обвини, че се е опитал да блудства с нея. Тялото на магистрата е откарано в Отделение Съдебна медицина към УМБАЛ-Бургас.

