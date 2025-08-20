Арестуваха българка в Гърция

Българка беше арестувана в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция Гърцияслед. Нашенката оставила кучето си само в лек автомобил за 15 минути. По информация на„Прото тема“ 60-годишна жена от България е била арестувана във вторник следобед в Неа Врасна за нарушаване на законодателството относно хуманното отношение към домашните любимци.

Жената е изоставила за период от около 15 минути куче в автомобил, без включен климатик или отворени прозорци, неспазвайки правилата за защита на хуманното отношение към животните и отношението към тях.

На българката е наложена предвидената от закона административна глоба от 1000 евро и срещу нея е образувана преписка.

