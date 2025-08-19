Путин с оферта за Зеленски. Звъни на Мохамед бин Салман

Двоен ход предприе Владимир Путин днес

Той първо отправи оферта за място на евентуална своя среща с Володимир Зеленски, след това разговаря с престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман Ал Сауд.

Путин информира Мохамед бин Салман за срещата си с американския президент Доналд Тръмп, предаде ТАСС, позовавайки се на изявление на пресслужбата на Кремъл.

"Президентът на Руската федерация Владимир Путин проведе телефонен разговор с престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд, по време на който го информира за основните резултати от неотдавнашните си контакти с президента на САЩ Доналд Тръмп", се казва в съобщението.

Президентите на САЩ и Русия проведоха телефонен разговор, който продължи около 40 минути. Двамата се изказаха за продължаване на преките преговори между Москва и Киев и обсъдиха възможността за повишаване на тяхното ниво.

По рано днес Путин е предложил Москва като място за евентуална среща с украинския президент Володимир Зеленски, съобщават два източника, запознати с телефонния разговор между американския президент Доналд Тръмп и Путин.

„По време на разговора в понеделник Путин спомена Москва“, посочва един от източниците пред АФП. Според тях Зеленски е отговорил с категорично „не“.

