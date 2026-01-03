Томи Лий Джоунс с първи думи за трагедията

Томи Лий Джоунс и семейството му разпространиха емоционално изявление след смъртта на дъщеря му Виктория на 34-годишна възраст, съобщи днес Page Six – лайфстайл страницата на The New York Post .

„Благодарим за всички мили думи, мисли и молитви“, се казва в изявление на семейството. „Молим да уважите личното ни пространство в този труден момент. Благодарим ви“. Изявлението е подписано с думите: „Семейството на Виктория Кафка Джоунс“.

В четвъртък стана ясно, че Виктория е била открита в безсъзнание на 14-ия етаж на хотел „Феърмонт“ в Сан Франциско рано сутринта.

Обаждането на телефон 911 във връзка с инцидента на Нова година сочи към възможна свръхдоза заради „промяна в цвета“, което обикновено се отнася до цианоза – „обезцветяване на кожата, устните или ноктите, причинено от липса на кислород в кръвта“, според Клиниката в Кливланд.

Въпреки че случайни минувачи са оказали първа помощ и са започнали сърдечен масаж, а парамедици са се опитали да я реанимират при пристигането си, Виктория е била обявена за починала на място.

