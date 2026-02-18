Край! Една държава забрани рекламата на месо

Нидерландската столица Амстердам ще забрани рекламата на продукти от месо и превозни средства, задвижвани от изкопаеми горива от лятото, съобщи ДПА.

Рекламирането на хамбургери, круизи, дизелови автомобили или полети до далечни дестинации вече няма да бъдат разрешени по улиците, площадите и автобусните спирки на Амстердам, след като снощи мнозинството в градския съвет подкрепи предложението.

Така Амстердам става първата столица в света, която забранява рекламирането на продукти от месо поради екологични съображения.

Отглеждането на месо допринася значително за климатичните промени чрез отделените в атмосферата емисии на парникови газове от храносмилането на добитъка и животинския тор. Изсичането на гори с цел паша на животните също води до отделяне на въглероден диоксид, допълва ДПА.

От партия „Зелени леви”, един от инициаторите на забраната, обясняват, че мерките са „важна победа за климата и общественото здраве“.

„В Амстердам вече няма място за реклами на големи компании, които допринасят за климатичната криза“, заяви общинският съветник от партията Йенеке ван Пийпен, предаде БТА.

Забрани за рекламиране на услуги или продукти, за които са нужни изкопаеми горива и вредят на климата, вече съществуват и в други нидерландски градове. Идеята за първи път беше лансирана в Амстердам през 2020 г.

Миналата година съд в Хага също отхвърли иск, заведен от туроператори срещу забраната за рекламиране.





