Скандално! Шофьорът на аудито-убиец с фиш за скорост преди да има книжка

21-годишният Виктор Илиев, причинил катастрофата с автобус на градския транспорт в София, има фиш за превишена скорост още от преди да има шофьорска книжка, съобщава БНТ.

Нарушението е установено на 6 октомври миналата година на АМ "Тракия". При ограничение на скоростта 140 км/ч автомобилът му се е движил с 168 км/ч.

От полицията поясниха, че фишът му е издаден като собственик на лек автомобил, а не като водач на МПС.

Те допълват, че електронните фишове се издават автоматично, като системата извлича данни на собствеността на автомобила, но не и за наличие на свидетелство за управление.

Като собственик Илиев не е предоставил информация в законоустановения 14-дневен срок за лицето, управлявало автомобила.

От СДВР уточняват, че законодателят не е предвидил изискване лицето, на което се издава електронния фиш, да притежава свидетелство за управление на МПС.

