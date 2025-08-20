Нов тежък инцидент в завод „Арсенал“, има пострадал

Не спира черната серия от тежки инциденти в казанлъжкия военен завод „Арсенал“. Днес, при производствена авария, един човек еполучил сериозни изгагаряния. Пострадалият незабавно е транспортиран към специализираната Клиниката по изгаряния в пловдивската болница „Св. Георги“за лечение.

Тепърва ще се прави оглед на местопроизшествието и ще се изясняват причините за инцидента, съобщава marica.bg.

Припомняме, че само преди седмици при авария на машина загина друг работник в оръжейницата.

В началото на юли 42-годишен мъж загина при работа на машина за обработка на нитроглицерин. Машината е дефектирала и откъснати части са го ударили в главата. Мъжът е издъхнал в линейката на път за болницата. Той е загинал пред очите на сина си, който е работил в същия цех на "Арсенал". Още двама работници по чудо остават невредими.

