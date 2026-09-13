Отново кървав инцидент в „Арсенал“
Работник е с тежка коремна травма
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Работник е с тежка коремна травма
Мъж е откаран за лечение в Клиниката по изгаряния в Пловдив
Обгорял е 47-годишен работник, няма опасност за живота му
Екип на службата пътува към мястото на инцидента
Разследващите ще проверяват как е било възможно картечници, автомати, пистолети и заглушители да бъдат изнасяни от завода
52-годишен мъж загина при експлозия в клона на завод „Арсенал" в Мъглиж в петък вечерта. Взривът е станал при работа с пресоваща машина около 22:30 ч...
Двама работници загинаха на място, а един бе ранен при взрив в завод "Арсенал" в Казанлък сутринта. Експлозията се е получила от искра при ремонт на м...