Отново кървав инцидент в „Арсенал“

Не спира черната серия в оръжейния завод „Арсенал“ в Казанлък. Днес преди обед работник е пострадал тежко при трудова злополука в един от цеховете. Пострадалият мъж е бил незабавно транспортиран в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“. По първоначална информация той е с тежка травма в коремната област, а медиците предприемат всички необходими мерки за стабилизация.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. На място са уведомени компетентните органи, включително Инспекцията по труда, които ще започнат разследване на обстоятелствата, довели до поредната злополука в предприятието.

През последните години зачестиха инцидентите в завода, а някои от тях завършиха с жертви.

Очаква се официална информация от ръководството на "Арсенал" АД и отговорните институции по-късно през деня.

