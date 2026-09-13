Кане Корсо нахапа жестоко 6-годишно момиченце! Детето е в тежко състояние
В болница в Пловдив се борят да го спасят
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В болница в Пловдив се борят да го спасят
Работник е с тежка коремна травма
Тежък инцидент помрачи коледа в Нигерия. Повече от 100 души загинаха при експлозия на газ, съобщи Нова телевизия. Взривът е станал, когато камион е р...