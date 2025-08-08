Млад мъж се самоуби в Пловдив

Рано тази сутрин млад мъж сложи край на живота си в Пловдив, съобщава marica.bg. Инцидентът станал малко след 04.00 часа. Шофори, които преминавали по моста на Адата, станали свидетели как мъжът се хвърлил във водите на Марица от парапета и веднага подали сигнал на 112.

От полицията са потвърдили за трагедията като уточнили, че при тях е постъпил сигнал за случая в 4.30.

На мястотото на трагедията веднага пристигнали полицаи, медици, както и служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в града. Тялото било открито и извадено, но лекарите само са констатирали смъртта му. Тепърва ще се установява какво е подтикнало младия мъж да се самоубие.

Самоличността на младежа вече е установена, а близките му са открити и уведомени за случилото се от служителите на реда.

