Срещу 90 бона гаранция пускат двама арестувани за нелегално производство на цигари

50 000 лв. гаранция определи Окръжният съд в Хасково за Николай Перчемлиев, един от обвинените за нелегалната фабрика за цигари край свиленградското село Момково. Мъжът бе обявен за общодържавно издирване, след като на 10 юли ГДБОП разкри скритата под кравеферма фабрика.

40 000 лв. е мярката за неотклонение на шофьора на „фирмата“ Христо Мотов, Мъжът е бил под домашен арест и според обвинението е съпричастен към нелегалното производство.

Нелегалната фабрика е разположена на 4 м под земята. В нея има има обособени жилищни помещения за поне трима работници, легла и всичко необходима за преживяване.

Те не бяха заловени при акцията, но в подземните помещения полицията откри машини и консумативи за производство на цигари и готова продукция за 30 млн. лева.

По случая бяха задържани също бащата и съпругата на Перчемлиев. Съдът в Свиленград ги пусна срещу гаранции от по 6000 лева.

