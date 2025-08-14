Ограничават движението по пътя Михалково-Кричим за два месеца

Заради свлачище и укрепителни дейности, от следващата седмица движението по пътя Михалково - Кричим ще бъде ограничено в работните дни от 8 ч. до 17 ч., съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ). По време на работата трафикът ще бъде пренасочен по обходни маршрути. За всички видове превозни средства, пътуващи по направлението Девин – Кричим и обратно, те са: Девин – Пампорово – Чепеларе – Пловдив;

Девин – Доспат – Батак.

След 17 ч. в делничните дни, в събота и неделя, строителни дейности в участъка няма да се изпълняват. Трафикът ще преминава поетапно, като ще се регулира със светофарна уредба и пътни знаци.

От началото на следващата седмица ще започне изпълнението на подготвителни дейности за предстоящите строителни работи. Те ще се извършват в участък с дължина около 280 м, в който ще се изгради нов водосток, ще се извършват асфалтови работи, отводняване и други. Срокът за изпълнението им е 60 календарни дни, посочват от АПИ.

Припомняме, че от падналите порои между 10 и 14 май 2025 г. и преовлажняване на насипа бе разрушена част от съществуващата подпорна стена от каменна зидария. Вследствие на това пътната конструкция е силно компрометирана - пропадна цялата лява лента за движение и банкета, а дясната лента за движение е подкопана и е с пукнатини. АПИ предприе спешни и неотложни действия за трайното възстановяване на участъка от път III-866 Михалково – Кричим при 79-и км.

"След направен оглед и установяване на неотложността на дейностите по участъка са сключени договори по ЗОП за проектиране и строителство и строителен надзор за укрепване на компрометирания участък. Проучвателно-проектантски работи и строителство са възложени на "Георесурс“ ЕООД, а строителният надзор ще се изпълнява от "Строл – 1000“ АД", съобщават от пътната агенция.

