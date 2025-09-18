Евакуираха над 300 служители на Община Бургас

Над 300 служители на Община Бургас бяха евакуирани при симулативна тренировка. В нея се включиха и екипи на ОДМВР и РГ „Пожарна безопасност и защита на населението“.
В учението беше включен и „терорист“, който предизвиква пожар в приземния етаж на сградата.
7 минути бяха необходими за евакуацията на служителите, задържането на "терориста“ и потушаването на пожара.
Подобни симулативни тренировки се провеждат два пъти в годината. При тях се отработват планът за действие при защитата при бедствия и планът за сигурност при терористичен акт, съобщава Gramofona.com.
