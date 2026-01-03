Показаха смазания Мерцедес на Витоша

Агенция Булфото показа кадри от смазания от дърво "Мерцедес" на Витоша.

Млада жена - майка на две деца почина, след като дърво падна върху автомобила им на Витоша, съобщават от МВР. Инцидентът е станал на ул. "Беловодски път" към Копитото около 10 часа. Автомобилът е управляван от 34-годишен мъж.

В него са се возили 31-годишната жена и децата им на 8 и 2 години. Дървото е паднало върху колата, убивайки майката, докато семейството е пътувало към планината. Останалите пътници в колата са невредими. Движението в участъка е затруднено.

Кметът на Столична община Васил Терзиев изрази дълбока съпричастност и съболезнования към семейството и близките на младата жена, загинала при трагичен инцидент на Беловодски път в Природен парк "Витоша".

"Това е тежка човешка загуба", заявява кметът в официална позиция, подчертавайки, че въпреки че инцидентът е станал на територията на природния парк, Столична община е напълно ангажирана и оказва съдействие на полицията и всички компетентни институции за изясняване на обстоятелствата около случилото се.

