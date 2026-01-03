Кошмар в София! Бурята направи голяма беля

Заради бурния вятър огромно дърво рухна върху автомобил в столицата София. По чудо при инцидента няма жертви, тъй като дървото е паднало и върху иначе оживен тротоар.Инцидентът е станал на ул. „Света Марина“ в "Борово".Аварийни екипи на Столична община са разрязали и отстранили падналото дърво.

Днес жълт код за силен вятър е обявен за областите Видин, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Монтана, Враца, София-град и София-област, Добрич, Варна, Бургас, Кърджали, Ямбол и Хасково.

Снимки: БГНЕС

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com