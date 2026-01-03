Вятърът набира скорост. Идват страшни часове

България се подготвя за първата мощна фьонова обстановка за годината, която ще обхване страната в периода до 4 януари. Очаква се силният южен вятър да донесе рязко затопляне, но и опасни пориви, които ще започнат още утре, Метео България.

В рамките на утрешния ден скоростта на вятъра ще достигне между 60 и 80 км/ч. Първоначално явлението ще бъде концентрирано в по-малко на брой райони, като най-засегнати ще бъдат планинските масиви, Западният Предбалкан и Странджа.

Метеоролозите предупреждават, че характерният „топъл вятър“ може да доведе до необичайно високи за януари температури в подножията на планините, но и до потенциални рискове от паднали клони и предмети.

Гражданите и шофьорите в тези региони трябва да бъдат особено внимателни, тъй като фьонът е известен със своите внезапни и силни пориви. Специалистите съветват да се избягва престоят под високи дървета и нестабилни конструкции, а в планинските проходи да се шофира с повишена бдителност.

Обхватът на вятъра се очаква да се разшири, засягайки още по-голяма част от страната до края на периода на 4 януари.

