Външно откри гореща линия за Венецуела

Българското министерство на външните работи отвори специална телефонна линия за съдействие на сънародниците ни във Венецуела, която беше подложена на въздушни удари от Съединените щати. Това предаде БНР.

Външно министерство призовава българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби и да следват указанията на местните власти.

Освен това се препоръчва пътуване до там да се предприема само при крайна необходимост.

По информация от сайта на външно министерство, България няма функциониращо посолство във Венецуела. Обслужващо е посолство на страната ни в Бразилия.

