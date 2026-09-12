Външно откри гореща линия за Венецуела
Външно министерство призовава българските граждани
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Външно министерство призовава българските граждани
Западът продължава да използва Украйна като инструмент за нанасяне на поражение на Русия
Това не е терористичен акт, категоричен е вътрешния министър
София. Гореща линия за бизнеса открива Министерството на икономиката и енергетиката. На нея бизнес организациите могат да задават въпроси и да получат...
София. Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) открива гореща линия за проблеми на превозвачите в Турция....
Бургас. Гореща телефонна линия откри в Бургас движение "България на гражданите". На нея ще бъдат приемани всякакви сигнали от граждани за злоупотреба...
Амстердам. 37 404 сигнала за детска порнография в интернет са регистрирани и свалени от партньорските горещи линии на Международната асоциация на инте...