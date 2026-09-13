Външно с гореща информация за българите в Близкия Изток
Ето я последната информация от министерството
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Ето я последната информация от министерството
Европейската комисия е забранила на вицето по цестни избори да доближава до секции за 5 години
Външно министерство призовава българските граждани
с какво е свързан проблемът в Италия
Има категорична позиция на министерството
Заради нейни поредни крайни изказвания
Подкрепяме и ще подкрепяме РСМ за интеграция, декларира обаче Георг Георгиев
За Израел е абсолютно невъзможно евакуацията на българите да бъде осъществена по въздух
Страната ни е в непрестанна връзка с посолствата ни в Тел Авив и в Техеран
Сънародниците ни следва да избягват места, които представляват обект на голяма посещаемост
Аз не мога да отговоря на въпроса дали РСМ търси подкрепа от Австрия за заобикаляне на френското предложение, каза той
Георг Георгиев изтъкна последователните усилия на България за сключване на Споразумение за социална сигурност със САЩ
България иска извинение, каза Георг Георгиев
Спасяването на българите бе национална кауза, заяви Елена Йончева
Категорично осъжда последните изказвания на премиера
Блокада затваря мост "Газела" в столицата Белград
Какво съобщиха от министерството
Нов оранжев код за Валенсия и областта
Има ли инциденти с наши сънародници
Идват екстремни метеорологични условия