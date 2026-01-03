Ужасът в София расте! Първа жертва на урагана

София е в ураганен капан, който вече взима жертви.

Майка на две деца почина, след като дърво падна върху автомобила им в столичния кв. "Витоша".

Инцидентът е станал по пътя за Копитото, пише Фокус, цитирайки МВР.



В колата е било цялото семейство. Автомобилът е управляван от 34-годишен мъж. В него са се возили 31-годишна жена и децата им на 8 и 2 години.

Директорът на парка "Витоша" обяви, че е отишъл на мястото на трагедията.

Дървото е на 6–7 метра навътре от пътя и не е давало индикации, че може да бъде опасно, но заради метеорологичните условия днес то е паднало, каза инж. Севдалина Димитрова.

По думите ѝ последната проверка на дърветата е извършена на 20 октомври.

Дървото е било изгнило отвътре, но това при проверката няма как да бъде установено“, обясни тя.

По думите ѝ, според кадастъра, мястото е частен имот. "Трудно е да се говори за това кой ще поеме отговорност, защото това се е случило в природата и при лоши метеорологични условия", каза още тя.

В столицата вървят масови сигнали за рухнали дървета.

Трамваите по линия 10 и 15 не се движат заради паднало дърво върху контактната мрежа в района на „Семинарията”. Трамваите се движат до площад „Журналист”.

Днес в София има много силен вятър, който е причина за множество инциденти, съобщиха от Столична община.

Подадени са 45 сигнала за паднали дървета и клони и 15 сигнала за паднали или разместени строителни огради. Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и на Столичната пожарна работят по разчистването и обезопасяването на засегнатите участъци.

Кметът Васил Терзиев е разпоредил допълнителни проверки на рискови участъци и засилен мониторинг, за да се намали рискът за хората.

