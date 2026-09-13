Бурята помете хотели, коли и плажовe. Елвиса показа какво става на Слънчака
Ураганен вятър откъсва покриви, наводнения заляха улици, поразен е културния символ във Варна
Следете всички новини, анализи и коментари за Ураганен Вятър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ураганен вятър откъсва покриви, наводнения заляха улици, поразен е културния символ във Варна
BG-ALERT предупреди жителите на Благоевградско, без ток останаха пет населени места, пороите прекъснаха футболен мач в Пловдив
Общината алармира за реален риск за живота на хората
Летят част от строителни сгради, рухват дървета
Община Белово алармира за сериозни щети по инфраструктурата, засегнати са сгради и електропреносната мрежа
Бъдете подготвени за очаквани материални щети
Метео Балканс пусна апокалиптични кадри
До 144 км/ч достигна скоростта му в Русе
Училище "Стефан Караджа" в село Искра, община Ситово във ваканция заради отнесен от вятъра покрив
Проливните дъждове, които валяха в Полша през уикенда, взеха жертви. Трима души са загинали, съобщава ТАСС. "Загинали са трима, а 16 души, включителн...
Силен студен вятър удари Москва в последните дни. Ураганният вятър изкорени дървета, нанесе щети на покриви и обърна билбордове из целия град. Стихия...
Варшава. Ураганни ветрове предизвикаха хаос в Полша. Близо 230 хиляди души са останали без ток заради лошото време. 26 души са пострадали, предаде Р...