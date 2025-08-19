Ламин Ямал зарадва щерката на Стоичков

Звездата на Барселона Ламин Ямал зарадва дъщерята на Христо Стоичков.

Младият футболист направи специален подарък на Мика Стоичкова – фланелка на „Барселона" с негов автограф.

Радостта си тя сподели в социалните мрежи, показвайки подаръка на своите последователи.

"Благодаря ти, Ламин!", написа Мика към в публикацията си, на която показва фланелката.

Футболният подарък идва като израз на уважение и приятелство между младия играч и дъщерята на легендата на българския футбол.

