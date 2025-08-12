Пожар пълзи към Национален парк "Пирин". Проблем с гасенето

Пожар пълзи към Национален парк "Пирин". Това заяви за БНТ директорът на парка Росен Баненски.

Огънят в Пирин планина гори вече 19 дни.

Той е обхванал около 17 дка територии, които се намират високо в планината, а достигането до тях е изключително трудно заради голяма надморска височина и пресечения терен.

Огнището гори силно и има голямо задимяване, което допълнително усложнява гасенено.

На място са пожарникари, горски, военни, паркова охрана и доброволци, които гасят с раници, защото техника не може да стигне до мястото на огнището.

