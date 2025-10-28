Гала се хвана за главата. Дойдоха ѝ гости-чудо

Изумителни гости в „На кафе”, които разбуниха духовете сред феновете на „Междузвездни войни”. В студиото дойдоха актьори, облечени като Дарт Вейдър и имперски щурмовак, а също и оригинален „робот” R2D2, който реално е участвал в снимките на последните филми от сагата.

Цялата сценка беше изпъстрена с не особено оригинален хумор. Космическият кораб на Дарт Вейдър се повредил и трябвало да кацне на земята, а R2D2 бил преследван от българи, за да го направят на казан за ракия, такива бяха „междузвездните” шеги.

На края се оказа, че всичко е реклама на хелоуинските партита на DJ Диан Соло и DJ Дончо, в които „Междузвездни войни” ще бъдат основната тема. Техен гост ще е и рапарът NANA.

